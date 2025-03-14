ESPN оприлюднило оновлений рейтинг P4P: яке місце зайняв Усик

Олександр Усик у минулому році у важких боях двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Після звитяги над "Циганським королем" український чемпіон став Королем хевівейту та опинився на лідерських позиціях у багатьох рейтингах.

Спортивне видання ESPN опублікувало оновлений рейтинг pound for pound. Позиція Усика серед найкращих боксерів незалежно від вагової категорії залишилась незмінною, повідомляє 24 канал.

Читайте також The Ring опублікував оновлений рейтинг P4P: чи зберіг Усик лідерство

Позиція Усика у рейтингу P4P

Олександр Усик залишився на першому місці у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Протім у першій п'ятірці P4P зміни все-таки відбулись.

Наоя Іноуе посунув Теренса Кроуфорда на третє місце, зайнявши другу позицію. Також Дмітрій Бівол, здолавши Артура Бєтєрбієва у бою за "абсолют" 22 лютого, опинився на 4 позиції. Другий опустився на 5 сходинку.

Оновлений рейтинг pound for pound:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмітрій Бівол

5. Артур Бєтєрбієв

6. Сауль Альварес

7. Джессі Родрігес

8. Давід Бенавідес

9. Дзунто Накатані

10. Шакур Стівенсон

Раніше інше видання опублікувало оновлений рейтинг P4P. Олександр Усик також зберіг лідерство серед найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від CBS Sports.