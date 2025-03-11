The Ring опублікував оновлений рейтинг P4P: чи зберіг Усик лідерство

Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я золотими літерами в історію боксу. Український боксер здолав багатьох іменитих суперників та очолив чимало престижних рейтингів.

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Український чемпіон залишився у топ-3 pound for pound, повідомляє 24 канал.

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Яке місце в Усика у рейтингу P4P

Олександр Усик очолив рейтинг pound for pound після того, як здолав Тайсона Ф'юрі у травні минулого року. Український чемпіон продовжує зберігати лідерство серед найкращих боксерів.

Друге місце посідає абсолютний чемпіон у другій легшій вазі з Японії Іноуе Наоя. На третій позиції розташувався Теренс Кроуфорд, який володіє титулом WBA у першій середній вазі.

Десятку найкращих боксерів покинув Джервонта Девіс. Американець втратив своє місце в оновленому рейтингу P4P після скандальної нічиєї проти Ламонта Роуча.

Оновлений рейтинг P4P від The Ring:

Олександр Усик Іноуе Наоя Теренс Кроуфорд Дмітрій Бівол Артур Бєтєрбієв Джессі Родрігес Сауль Альварес Джунто Накатані Девін Хейні Давід Бенавідес

Нагадаємо, що Олександр Усик в останньому поєдинку переміг Тайсона Ф'юрі у грудні минулого року. Український чемпіон здобув звитягу одноголосним рішенням суддів.

Раніше тренер Дюбуа Дон Чарльз розповів, чому Олександр Усик повинен битись проти Даніеля. Спеціаліст заявив, що українець має битись проти британця, аби стати знову абсолютним чемпіоном світу.