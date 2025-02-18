І це не Україна: Усик назвав улюблену країну для поєдинків

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександр Усик провів у професіоналах вже 23 поєдинки, в усіх із них здобував перемогу. Український боксер боксував у різноманітних країнах, але обрав одну улюблену.

Мова йде про Велику Британію. Олександр Усик відверто розповів, чому йому подобається битись у цій країні та окремо оцінив місцеву публіку, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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У якій країні найбільше подобається битись Усику

Український чемпіон світу пригадав, як вперше боксував у Британії ще на аматорському рівні. Також золота Олімпіада-2012 для Усика відбувалась у Лондоні. Тому ця країна є знаковою для боксера.

Мені подобається битися у Великій Британії і мені подобаються всі мої британські суперники. Мій перший бій в Англії був ще в аматорах, потім я був у Лондоні на Олімпіаді. У мене є чудові друзі – Тоні Беллью, Джо Джойс. Думаю, Тоні зробив мене відомішим. Я люблю своїх британських фанів, це особливі вболівальники. І вони мені й досі пишуть у соцмережах, вітають,

– сказав Усик.

Довідка. Дебют Усика на профі-рингу відбувся 9 листопада 2013-го року у Києві. У Палаці спорт Олександр боксував із мексиканцем Феліпе Ромеро, якого нокаутував у 5-му раунді.

Також Усик проводив свої поєдинки не лише в Україні чи Великій Британії. За його спиною бої у Німеччині, США, Росії, Латвії, Польщі та Саудівській Аравії.

Три із останніх чотирьох двобоїв Усика відбувались у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У них Олександр переміг Ентоні Джошуа та двічі здолав Тайсона Ф'юрі. Не виключено, що й наступний бій українця відбудеться у цьому ж місці. Усик попросив Туркі Аль аш-Шейха організувати йому реванш із Даніелем Дюбуа, але спершу "Динаміту" потрібно 22 лютого перемогти Джозефа Паркера.