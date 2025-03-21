У рейтингу P4P від The Ring відбулись зміни: чи зберіг лідерство Усик

Авторитетне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг pound for pound. Олександр Усик дізнався місце серед найкращих боксерів світу незалежної від вагової категорії.

В оновленому рейтингу P4P від журналу The Ring відбулись деякі зміни. Усик продовжує утримувати місце у першій трійці, повідомляє 24 канал.

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Яке місце в Усика

Олександр Усик володіє трьома головними титулами у хевівейті – WBO, WBC та WBA. Тому український чемпіон продовжує займати перше місце в оновленому рейтингу pound for pound.

Друге місце залишається за абсолютним чемпіоном світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе. Третю сходинку посів непереможений американський боксер Теренс Кроуфорд.

Кеншіро Тераджі увірвався у рейтинг найкращих боксерів pound for pound. Японський боксер зайняв місце американця Давіда Бенавідеса.

Оновлений рейтинг P4P:

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Дмітрій Бівол Артур Бєтєрбієв Джессі Родрігес Сауль Альварес Дзунто Накатані Девін Хейні Кеншіро Тіраджі

Раніше стало відомо, як Олександр Усик може зберегти пояс WBO. При тому, що український чемпіон зможе відкласти бій проти Джозефа Паркера та битись із Даніелем Дюбуа.