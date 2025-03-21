У рейтингу P4P від The Ring відбулись зміни: чи зберіг лідерство Усик
- Олександр Усик дізнався місце в оновленому рейтингу pound for pound від The Ring..
- Кеншіро Тераджі увійшов в рейтинг, зайнявши місце Давіда Бенавідеса.
Авторитетне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг pound for pound. Олександр Усик дізнався місце серед найкращих боксерів світу незалежної від вагової категорії.
В оновленому рейтингу P4P від журналу The Ring відбулись деякі зміни. Усик продовжує утримувати місце у першій трійці, повідомляє 24 канал.
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Яке місце в Усика
Олександр Усик володіє трьома головними титулами у хевівейті – WBO, WBC та WBA. Тому український чемпіон продовжує займати перше місце в оновленому рейтингу pound for pound.
Друге місце залишається за абсолютним чемпіоном світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе. Третю сходинку посів непереможений американський боксер Теренс Кроуфорд.
Кеншіро Тераджі увірвався у рейтинг найкращих боксерів pound for pound. Японський боксер зайняв місце американця Давіда Бенавідеса.
Оновлений рейтинг P4P:
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Теренс Кроуфорд
- Дмітрій Бівол
- Артур Бєтєрбієв
- Джессі Родрігес
- Сауль Альварес
- Дзунто Накатані
- Девін Хейні
- Кеншіро Тіраджі
Раніше стало відомо, як Олександр Усик може зберегти пояс WBO. При тому, що український чемпіон зможе відкласти бій проти Джозефа Паркера та битись із Даніелем Дюбуа.