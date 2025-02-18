Проте Флойд Мейвезер має іншу думку стосовно українського чемпіона. Легенда боксу назвав єдиного боксера, якого вважає краще за Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Brian Mazique.

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Хто краще за Усика

Флойд Мейвезер поділився думками щодо боксерів сучасності. На його думку, американець Теренс Кроуфорд наразі краще, ніж Олександр Усик.

Зазначимо, що Кроуфорд володіє титулом WBA у першій середній вазі. Також Теренс крокує до того, щоб стати абсолютним чемпіоном.

Я вважаю, що Теренс Кроуфорд зараз є найкращим боксером сучасності незалежно від вагової категорії. Приємно бачити його в тій позиції, в якій він перебуває. Теренс Кроуфорд продовжуй бути таким чудовим,

– сказав Мейвезер.

Підкреслимо, що Теренс Кроуфорд провів за свою кар'єру 41 поєдинок. На рахунку "Мисливця" 41 перемога, з яких 31 нокаутом.

Наступний поєдинок Кроуфорд має провести у вересні 2025 року. Теренс битиметься проти чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях Сауля Альвареса.