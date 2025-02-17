Карл Фроч поділився думками щодо можливого бою Усика проти Перейри. Колишній чемпіон світу шанси Короля хевівейту у поєдинку з бразильцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Bloody Elbow.

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Які шанси в Усика

Карл Фроч розповів, що він нещодавно передивлявся відео зі спарингу Алекса Перейри. Ексчемпіон світу, що бразильський боєць перебуває у чудовій формі.

Фроч також зазначив, що Усик мав справу з найкращими у світі. А тому він не вважає, що є сенс у проведенні поєдинку між Олександром та Алексом у рингу. Проте Карл все-таки хотів би побачити бій двох чемпіонів, але за інших обставин.

Краще, нехай Олександр вийде у клітку. Наскільки сильним буде один із найкращих у світі боксу проти когось на кшталт Перейри, який є топовим бійцем UFC. Ймовірно, Алекс просто знищить українця,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що раніше були випадки, коли бійці UFC зустрічались з боксерами у рингу. Найяскравіший приклад це бій Флойда Мейвезера проти Конора МакГрегора. Тоді ірландець без шансів поступився американцю.