Карл Фроч поделился мыслями относительно возможного боя Усика против Перейры. Бывший чемпион мира шансы Короля хевивейта в поединке с бразильцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloody Elbow.
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Какие шансы у Усика
Карл Фроч рассказал, что он недавно пересматривал видео со спарринга Алекса Перейры. Экс-чемпион мира, что бразильский боец находится в прекрасной форме.
Фроч также отметил, что Усик имел дело с лучшими в мире. Поэтому он не считает, что есть смысл в проведении поединка между Александром и Алексом в ринге. Однако Карл все-таки хотел бы увидеть бой двух чемпионов, но при других обстоятельствах.
Лучше, пусть Александр выйдет в клетку. Насколько сильным будет один из лучших в мире бокса против кого-то вроде Перейры, который является топовым бойцом UFC. Вероятно, Алекс просто уничтожит украинца,
– сказал Фроч.
Напомним, что ранее были случаи, когда бойцы UFC встречались с боксерами в ринге. Самый яркий пример это бой Флойда Мейвезера против Конора МакГрегора. Тогда ирландец без шансов уступил американцу.