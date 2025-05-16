Менеджер Ф'юрі назвав несподіваного суперника, який може повернути Тайсона у ринг

На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі вчергове попрощався із професійним рингом. Однак у пресі є чимало інформації про можливе повернення "Циганського короля" у бокс.

Наразі Тайсон Ф'юрі насолоджується заслуженою пенсією. Водночас колишній британський боксер не забуває про тренування та бокс.

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Хто поверне Ф'юрі у ринг

Нещодавно Тайсон виклав фото після проведеного 12-раундового спарингу. Також Ф'юрі придбав нові боксерські рукавички та шорти. Це все натякає на ймовірне повернення британця у профі-ринг.

Менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун назвав боксера, який суперник може повернути Ф'юрі у ринг, повідомляє 24 Канал із посиланням на Talksport. І мова не йшла про Ентоні Джошуа, якого активно приписують поєдинок із Тайсоном.

Він пішов на пенсію, але з Тайсоном ніколи не знаєш на сто відсотків. Ф'юрі загадковий, чи не так? Він каже усілякі дурниці, без нього вже не так весело. Зараз він просто насолоджується життям та відпочиває. Якщо він прийде у норму, то можливо ви його знову побачите. Він хотів би знову боксувати з Усиком. Звісно, це потребує багато грошей, але так, він хотів би,

– заявив Браун.

Цікаво, що саме від поразки від Усика у 2024-му змусили Тайсона вчергове піти на пенсію. Водночас Олександр розглядає кандидатуру Ф'юрі та трилогію із ним, як прощальний бій у своїй успішній кар'єрі.

Наразі у статистиці 36-річного Ф'юрі 37 боїв – 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та нічиї із Деонтеєм Вайлдером. Натомість Усик 19 липня 2025 року проведе реванш із Даніелем Дюбуа на лондонському стадіоні "Вемблі". Ймовірно, це буде передостанній бій у кар'єрі непереможного українця, на кону якого стоятиме звання "абсолюта" хевівейту.