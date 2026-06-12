У команді Усика вперше відповіли на гучні звинувачення експромоутера Красюка

Олександр Усик у попередньому бою здобув складну перемогу проти Ріко Верховена. Через непереконливий виступ боксер і його команда зазнали критики.

Якуб Хицький, фахівець із фізичної підготовки Усика, запевнив, що підготовка українця до бою була бездоганна. Про це повідомляє Sportowe Fakty.

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Член команди Усика відповів на критику

Він зазначив, що всупереч поширеним думкам, перед боєм з Верховеном не було жодного "розслаблення".

Була важка праця та хороша підготовка,

– сказав фахівець.

Однак Хицький заявив, що команда Олександра аналізує, чому під час бою він був менш активним на ногах. Саме на цей аспект звертали увагу експерти, говорячи про те, що Усик втратив свою колишню швидкість.

Верховен у бою проти Усика спростував прогнози всіх експертів, які вважали, що Олександр здобуде легку перемогу. На думку Хицького, успіх українця применшують на тлі того, що Ріко перевершив очікування. Команда ж чемпіона світу щодо цієї ситуації має аналітичний підхід.

Усик був дуже послідовним і дотримувався обраної стратегії. Він відчував і бачив, що суперник б'ється відкрито. Розумів, що потрібно влучити серією ударів. Він шукав позицію та стабільність, але раунди минали. Зрештою він усе ж таки влучив своєю комбінацією і переміг,

– сказав Хицький.

Урешті-решт, фахівець наголосив, що багато зауважень є несправедливими. Зокрема, мовиться про критику, мовляв, нинішня команда Усика намагається штучно продовжувати його кар'єру та вводять в оману боксера щодо його можливостей.

"Наша команда багато років створювалася для того, щоб оптимізувати його підготовку до боїв. Зараз наша мета і роль абсолютно зрозумілі. Усик має завершити кар'єру в правильний момент, не зазнавши жодної поразки", – резюмував Хицький.

Хто критикує Усика