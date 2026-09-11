У червні 2026 року Усик відмовився від чемпіонських поясів у надважкій вазі. Своє рішення спортсмен пояснив бажанням дати можливість молодим боксерам поборотися за світові титули. Тож чи залишається українець абсолютним чемпіоном світу наразі, розповість 24 Канал.

Як Усик ставав абсолютним чемпіоном

Попри втрату поясів, Усик увійшов в історію як перший боксер, який тричі ставав абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох поясів, один раз у першій важкій вазі та двічі у надважкій.

Цікаво! Епохою чотирьох поясів називають сучасний період у професійному боксі, коли для статусу абсолютного чемпіона спортсмену необхідно одночасно володіти титулами чотирьох головних організацій – WBC, WBA, WBO та IBF.

Перший історичний статус абсолютного чемпіона Усик здобув у першій важкій вазі. 21 липня 2018 року українець переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) та зібрав усі чотири головні чемпіонські пояси.

Другий раз він став абсолютним чемпіоном вже у надважкій вазі. 18 травня 2024 року він переміг британця Тайсона Ф'юрі в Саудівській Аравії та став першим абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні в епоху чотирьох поясів.

У ніч на 20 липня 2025 року українець утретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Це сталося після того, як він нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді бою, що відбувся на лондонському стадіоні "Вемблі".

Чи втратив Усик статус абсолютного чемпіона

Згодом українець втратив статус абсолютного чемпіона через пояс WBO. 18 листопада 2025 року Усик добровільно звільнив титул, після чого повноцінним чемпіоном за цією версією став британець Фабіо Вордлі, який до цього володів тимчасовим поясом.

У травні 2026 року Вордлі втратив титул WBO після нокауту від Дюбуа. Таким чином, наразі пояс WBO у надважкій вазі належить саме Дюбуа.

Олександр Усик з чемпіонськими поясами / Фото Getty Images

Чи є Усик зараз абсолютним чемпіон

Наразі Усик не має статусу чинного абсолютного чемпіона світу, оскільки не володіє всіма чотирма головними поясами одночасно.

Водночас українець залишається історичним абсолютним чемпіоном і першим боксером, який тричі здобував цей статус в епоху чотирьох поясів.

Що стосується майбутніх боїв Усика, його команда, за інформацією, веде переговори щодо поєдинку з колишнім чемпіоном світу американцем Деонтеєм Вайлдером.

Тим часом Ф'юрі публічно заявив про зрив свого потенційного бою з Ентоні Джошуа та закликав Усика провести їхній третій поєдинок у листопаді.