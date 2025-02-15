38-річний український боксер зауважив, що попереду у нього максимум ще два поєдинки. Миттєво таку заяву Олександра Усика прокоментував його промоутер, пише 24 Канал із посиланням на Fight Hype.

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Реакція Красюка

Олександр Красюк запевнив, що такі відчуття щодо майбутньої кар'єри є виключно в українського боксера. Функціонер заявив, що йому складно припустити, що може статись у найближчі місяці у кар'єрі його клієнта. Промоутер анонсував план, який незабаром складуть для Усика.

Це такі відчуття в Усика, що він може провести ще два поєдинки. Ми подивимося, що може статися в найближчі кілька місяців. Скоро складемо план для нього,

– відповів Красюк.

Довідка. За спиною Олександра Усика усі 23 переможні бої у професіоналах. Аж 14 поєдинків українець закінчував нокаутом. Минулого року боксер із Сімферополя двічі переміг Тайсона Ф'юрі та поставив "хрест" на кар'єрі балакучого "Циганського короля".

Відзначимо, що сам Усик наголошував чекає 22 лютого, коли в Ер-Ріяді Даніель Дюбуа проводитиме захист титулу IBF у бою проти Джозефа Паркера. Олександр та його команда будуть присутні на поєдинку в Ер-Ріяді. Саме у цьому бою повинен визначитись наступний суперник Усика, з яким він проведе двобій за "абсолют" у хевівейті.