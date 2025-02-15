38-летний украинский боксер заметил, что впереди у него максимум еще два поединка. Мгновенно такое заявление Александра Усика прокомментировал его промоутер, пишет 24 Канал со ссылкой на Fight Hype.

К теме Не хочу драться, – Усик откровенно рассказал, когда проведет следующий бой

Реакция Красюка

Александр Красюк заверил, что такие ощущения относительно будущей карьеры есть исключительно у украинского боксера. Функционер заявил, что ему сложно предположить, что может произойти в ближайшие месяцы в карьере его клиента. Промоутер анонсировал план, который вскоре составят для Усика.

Это такие ощущения у Усика, что он может провести еще два поединка. Мы посмотрим, что может произойти в ближайшие несколько месяцев. Скоро составим план для него,

– ответил Красюк.

Справка. За спиной Александра Усика все 23 победных боя в профессионалах. Аж 14 поединков украинец заканчивал нокаутом. В прошлом году боксер из Симферополя дважды победил Тайсона Фьюри и поставил "крест" на карьере болтливого "Цыганского короля".

Отметим, что сам Усик отмечал ждет 22 февраля, когда в Эр-Рияде Даниэль Дюбуа будет проводить защиту титула IBF в бою против Джозефа Паркера. Александр и его команда будут присутствовать на поединке в Эр-Рияде. Именно в этом бою должен определиться следующий соперник Усика, с которым он проведет поединок за "абсолют" в хевивейте.