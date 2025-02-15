Промоутер Усика відреагував на заяву українського чемпіона про закінчення кар'єри
- Олександр Усик планує провести ще максимум два бої, після чого може завершити кар'єру.
- Промоутер Олександр Красюк відреагував на подібну заяву свого клієнта.
Олександр Усик відверто розповів, скільки ще часу буде тішити фанатів своїми виступами. На слова українського чемпіона світу відреагував його промоутер Олександр Красюк.
38-річний український боксер зауважив, що попереду у нього максимум ще два поєдинки. Миттєво таку заяву Олександра Усика прокоментував його промоутер, пише 24 Канал із посиланням на Fight Hype.
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Реакція Красюка
Олександр Красюк запевнив, що такі відчуття щодо майбутньої кар'єри є виключно в українського боксера. Функціонер заявив, що йому складно припустити, що може статись у найближчі місяці у кар'єрі його клієнта. Промоутер анонсував план, який незабаром складуть для Усика.
Це такі відчуття в Усика, що він може провести ще два поєдинки. Ми подивимося, що може статися в найближчі кілька місяців. Скоро складемо план для нього,
– відповів Красюк.
Довідка. За спиною Олександра Усика усі 23 переможні бої у професіоналах. Аж 14 поєдинків українець закінчував нокаутом. Минулого року боксер із Сімферополя двічі переміг Тайсона Ф'юрі та поставив "хрест" на кар'єрі балакучого "Циганського короля".
Відзначимо, що сам Усик наголошував чекає 22 лютого, коли в Ер-Ріяді Даніель Дюбуа проводитиме захист титулу IBF у бою проти Джозефа Паркера. Олександр та його команда будуть присутні на поєдинку в Ер-Ріяді. Саме у цьому бою повинен визначитись наступний суперник Усика, з яким він проведе двобій за "абсолют" у хевівейті.