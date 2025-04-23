Проте 20-річному бійцю потрібно набратись більше досвіду, аби битись у великих поєдинках. "Новий Майк Тайсон" оцінив можливість перемогти Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Чи зможе Ітаума перемогти Усика

Мозес Ітаума вважає, що не готовий до бою проти Олександра Усика. На його думку, він має навчитись боксувати в останніх раундах, адже у цьому аспекті в українського чемпіона велика перевага.

Британець висловився щодо свого боксерського інтелекту. Ітаума вважає себе найкращим у світі за цим показником.

У бою з Усиком у мене буде найкращий набір навичок, але в пізніх раундах він просто здолає мене, тому що я ще ніколи не був у такому поєдинку. Так що цей рік – це можливість пройти всю дистанцію,

– сказав Ітаума.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Мозес Ітаума бився проти Демсі Маккіна. Британець нокаутував австралійського боксера у першому раунді бою.

У наступному бою Мозес Ітаума вийде в ринг у Глазго, Шотландія. Британський боксер битиметься проти 41-річного Майка Балогана.