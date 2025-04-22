Однак є бійці, які не хочуть битись з Королем хевівейту. Один з них це колишній абсолютний чемпіон світу з Росії, який виступає під прапором Киргизстану Дмітрій Бівол, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Чому Бівол не хоче битись з Усиком

Російський боксер не хоче битись проти Олександра Усика через те, що між ними велика різниця у вазі. Адже український чемпіон виступає у хевівейті, а Бівол представляє напівважкий дивізіон.

Дмітрій Бівол також висловився стосовно переходу в ММА. Російський боксер не зацікавлений у виступах в октагоні.

Ні, не хотів би провести бій з ММА, мені це не особливо цікаво. Я боксер і поки що в, як його називають часто, поп-боксі не зацікавлений, у нас поки що великий спорт. Бій з Усиком? Ні, навряд чи, ми в різних вагових категоріях,

– сказав Бівол.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року Дмітрій Бівол бився з Артуром Бєтєрбієвим у Саудівській Аравії. Перед боєм російських боксерів Олександр Усик покинув приміщення.

Раніше Баходір Джалолов висловився стосовно Олександра Усика. Дворазовий олімпійський чемпіон кинув виклик Королю хевівейту.