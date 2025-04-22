Однако есть бойцы, которые не хотят драться с Королем хевивейта. Один из них это бывший абсолютный чемпион мира из России, выступающий под флагом Кыргызстана Дмитрий Бивол, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Почему Бивол не хочет драться с Усиком

Российский боксер не хочет драться против Александра Усика из-за того, что между ними большая разница в весе. Ведь украинский чемпион выступает в хевивейте, а Бивол представляет полутяжелый дивизион.

Дмитрий Бивол также высказался относительно перехода в ММА. Российский боксер не заинтересован в выступлениях в октагоне.

Нет, не хотел бы провести бой с ММА, мне это не особо интересно. Я боксер и пока что в, как его называют часто, поп-боксе не заинтересован, у нас пока что большой спорт. Бой с Усиком? Нет, вряд ли, мы в разных весовых категориях,

– сказал Бивол.

Напомним, что в феврале 2025 года Дмитрий Бивол дрался с Артуром Бетербиевым в Саудовской Аравии. Перед боем российских боксеров Александр Усик покинул помещение.

Ранее Баходир Джалолов высказался по поводу Александра Усика. Двукратный олимпийский чемпион бросил вызов Королю хевивейта.