Серхио Мора высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира назвал главный недостаток Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Читайте также Экс-чемпион мира назвал боксера, который одолеет Усика

Что не так с Усиком

Серхио Мора заявил, что с нетерпением ждет реванша между Усиком и Дюбуа. Ведь на второй бой против Александра выйдет другой Даниэль, чем был в прошлом.

По его мнению, первый бой для "Трипл-Ди" был слишком рано. Однако теперь британец зверь, который имеет другую психологию. Мора отметил, что Даниэль за последние 13 месяцев нокаутировал двух претендентов и одолел чемпиона мира.

Он изменился – больше работает джебом, не делает ставку на один удар. Ключ к победе над Усиком – это работа по корпусу. Я уверен, что Дюбуа будет иметь именно такой план на бой. Это самое слабое место украинца. Дюбуа никогда не бил ниже пояса – он работает только по корпусу. Это поможет победить Александра в реванше. Такие удары делают тебя медленнее,

– сказал Мора.

Напомним, что Александр Усик уже дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский чемпион разбил британского боксера, завершив бой техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Кевин Лерена высказался об Александре Усике перед реваншем с Дюбуа. Чемпион мира назвал главные козыри Короля хевивейта.