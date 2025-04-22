Серхио Мора высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира назвал главный недостаток Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.
Читайте также Экс-чемпион мира назвал боксера, который одолеет Усика
Что не так с Усиком
Серхио Мора заявил, что с нетерпением ждет реванша между Усиком и Дюбуа. Ведь на второй бой против Александра выйдет другой Даниэль, чем был в прошлом.
По его мнению, первый бой для "Трипл-Ди" был слишком рано. Однако теперь британец зверь, который имеет другую психологию. Мора отметил, что Даниэль за последние 13 месяцев нокаутировал двух претендентов и одолел чемпиона мира.
Он изменился – больше работает джебом, не делает ставку на один удар. Ключ к победе над Усиком – это работа по корпусу. Я уверен, что Дюбуа будет иметь именно такой план на бой. Это самое слабое место украинца. Дюбуа никогда не бил ниже пояса – он работает только по корпусу. Это поможет победить Александра в реванше. Такие удары делают тебя медленнее,
– сказал Мора.
Напомним, что Александр Усик уже дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский чемпион разбил британского боксера, завершив бой техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее Кевин Лерена высказался об Александре Усике перед реваншем с Дюбуа. Чемпион мира назвал главные козыри Короля хевивейта.