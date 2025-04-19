Издание The Ring даже выдало инсайд относительно вероятного реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. По их информации, вторая битва может состояться 12 июля 2025-го года на лондонском "Уэмбли". Однако в команде непобедимого украинца резко отреагировали на информацию авторитетного источника.

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Околи о реванше Усик – Дюбуа

WBO уже даже успела санкционировать реванш Усик – Дюбуа.

Параллельно с этими всеми инсайдами бывший чемпион мира Лоуренс Околи высказался относительно возможной второй битвы боксеров и спрогнозировал вероятного победителя, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Каждый раз, когда я говорю, что кто-то победит Усика, ему каким-то образом удается сделать свое дело. Я думаю что на этот раз, или Дюбуа победит его, или Усик завершит карьеру после двух следующих боев,

– сказал Околи.

К слову. Усик побеждал техническим нокаутом Дюбуа в 9-м раунде августовского боя 2023-го года в польском городе Вроцлав.

Также IBF планирует обязать Даниэля Дюбуа провести защиту титула против Дерека Чисоры. Боксерская организация объявит о решении относительно британской битвы уже 22 апреля.

В команде Усика заявляли, что сейчас продолжаются переговоры с промоутером "Динамита" о реванше. Сергей Лапин попросил немного подождать, чтобы узнать официальную информацию.