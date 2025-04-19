Видання The Ring навіть видало інсайд щодо ймовірного реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. За їх інформацією, друга битва може відбутись 12 липня 2025-го року на лондонському "Вемблі". Однак у команді непереможного українця різко відреагували на інформацію авторитетного джерела.

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Околі про реванш Усик – Дюбуа

WBO вже навіть встигла санкціонувати реванш Усик – Дюбуа.

Паралельно із цими усіма інсайдами колишній чемпіон світу Лоуренс Околі висловився щодо можливої другої битви боксерів та спрогнозував ймовірного переможця, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Щоразу, коли я кажу, що хтось переможе Усика, йому якимось чином вдається зробити свою справу. Я думаю що цього разу, або Дюбуа переможе його, або Усик завершить кар'єру після двох наступних боїв,

– сказав Околі.

До слова. Усик перемагав технічним нокаутом Дюбуа у 9-му раунді серпневого бою 2023-го року у польському місті Вроцлав.

Також IBF планує зобов'язати Даніеля Дюбуа провести захист титулу проти Дерека Чісори. Боксерська організація оголосить про рішення щодо британської битви вже 22 квітня.

У команді Усика заявляли, що наразі тривають перемовини із промоутером "Динаміта" щодо реваншу. Сергій Лапін попросив трішки зачекати, аби дізнатись офіційну інформацію.