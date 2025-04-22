Серхіо Мора висловився стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу назвав головний недолік Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Що не так з Усиком

Серхіо Мора заявив, що з нетерпінням чекає реванш між Усиком та Дюбуа. Адже на другий бій проти Олександра вийде інший Даніель, ніж був в минулому.

На його думку, перший бій для "Тріпл-Ді" був занадто рано. Проте тепер британець звір, який має іншу психологію. Мора зазначив, що Даніель за останні 13 місяців нокаутував двох претендентів та здолав чемпіона світу.

Він змінився – більше працює джебом, не робить ставку на один удар. Ключ до перемоги над Усиком – це робота по корпусу. Я впевнений, що Дюбуа матиме саме такий план на бій. Це найслабше місце українця. Дюбуа ніколи не бив нижче пояса – він працює тільки по корпусу. Це допоможе перемогти Олександра у реванші. Такі удари роблять тебе повільнішим,

– сказав Мора.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон розбив британського боксера, завершивши бій технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Кевін Лерена висловився про Олександра Усика перед реваншем з Дюбуа. Чемпіон світу назвав головні козирі Короля хевівейту.