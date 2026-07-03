Не Вайлдер і не Джонс: британський боксер запропонував суперника для прощального бою Усика

Рішення Олександра Усика відмовитися від поясів і натяк на завершальний поєдинок викликали чимало обговорень і припущень. Найбільше уваги приділяється тому, яким має бути його останній бій і хто стане суперником українця.

Британський боксер Девід Аллен висловив свою думку щодо того, з ким Усик повинен провести фінальний поєдинок у кар'єрі. Про це він розповів у шоу The Ariel Helwani Show.

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З ким Усик може провести бій?

На думку британця, найкращим варіантом є реванш із Ріко Верховеном. Аллен вважає, що перший поєдинок між ними залишив чимало суперечок, адже багато хто досі переконаний, що перемогу тоді мав здобути нідерландець.

Якщо це справді буде останній бій Усика, то, на мою думку, має відбутися реванш із Ріко. Багато людей вважають, що його тоді обікрали. Думаю, Усик міг би повернутися до цього бою й остаточно зняти всі питання,

– сказав Аллен.

Також він назвав цікавим можливий поєдинок українця з Деонтеєм Вайлдером. За словами британця, Усик уже переміг Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, а перемога над Вайлдером дозволила б йому поставити крапку в протистоянні з найкращими представниками епохи.

Водночас Аллен скептично поставився до можливого боксерського бою Усика проти легенди ММА Джона Джонса. Він наголосив, що американець є одним із найвидатніших бійців змішаних єдиноборств в історії, однак у боксерському поєдинку, на його переконання, не мав би шансів проти українця.

Якщо Джон Джонс вийде боксувати з Усиком, то його, швидше за все, нокаутують уже в другому чи третьому раунді. Не бачу сенсу руйнувати свою спадщину заради такого бою,

– заявив він.

На завершення британець підкреслив, що найбільше хотів би побачити саме реванш Усика з Верховеном, хоча й поєдинок із Вайлдером також вважає гідним варіантом.

Що Усик каже про завершення кар'єри?

Усик поки не завершує професійну кар'єру, однак уже заявив, що готується до свого останнього поєдинку. Український боксер наголосив, що не збирається йти зі спорту.

Я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що у мене є Last Dance. Далі – більше,

– сказав він.

У коментарі 24 Каналу Усик також підтвердив, що його кар'єра ще триває: "Ні. Я поки що не завершую кар'єру. Попереду, як мінімум, ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти".