Британский боксер Дэвид Аллен высказал свое мнение о том, с кем Усик должен провести последний бой в карьере. Об этом он рассказал в шоу The Ariel Helwani Show.

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С кем Усик может провести бой?

По мнению британца, лучшим вариантом является реванш с Рико Верховеном. Аллен считает, что первый поединок между ними оставил немало споров, ведь многие до сих пор убеждены, что победу тогда должен был одержать голландец.

Если это действительно будет последний бой Усика, то, на мой взгляд, должен состояться реванш с Рико. Многие люди считают, что его тогда обманули. Думаю, Усик мог бы вернуться к этому бою и окончательно снять все вопросы,

– сказал Аллен.

Также он назвал интересным возможный поединок украинца с Деонтеем Уайлдером. По словам британца, Усик уже победил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а победа над Уайлдером позволила бы ему поставить точку в противостоянии с лучшими представителями эпохи.

В то же время Аллен скептически отнесся к возможному боксерскому поединку Усика против легенды ММА Джона Джонса. Он подчеркнул, что американец является одним из самых выдающихся бойцов смешанных единоборств в истории, однако в боксерском поединке, по его мнению, не имел бы шансов против украинца.

Если Джон Джонс выйдет боксировать с Усиком, то его, скорее всего, нокаутируют уже во втором или третьем раунде. Не вижу смысла разрушать свое наследие ради такого боя,

– заявил он.

В заключение британец подчеркнул, что больше всего хотел бы увидеть именно реванш Усика с Верховеном, хотя и поединок с Уайлдером также считает достойным вариантом.

Что Усик говорит о завершении карьеры?

Усик пока не завершает профессиональную карьеру, однако уже заявил, что готовится к своему последнему поединку. Украинский боксер подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня есть Last Dance. Дальше – больше,

– сказал он.

В комментарии 24 Каналу Усик также подтвердил, что его карьера еще продолжается: "Нет. Я пока не завершаю карьеру. Впереди, как минимум, еще один большой бой. С кем именно, сейчас говорить рано. Мы рассматриваем различные варианты".