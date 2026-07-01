Сергей Лапин, директор команды Усика, высказался по поводу мечты своего клиента боксировать в Украине. Об этом сообщает Sky Sports.

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Лапин прокомментировал мечту Усика

"Саудовская Аравия и Соединенные Штаты – это две замечательные страны для проведения крупных мероприятий. Но если говорить о мечте, то это, несомненно, была бы Украина", – сказал Лапин.

Советник боксера добавил, что для Александра семья всегда на первом месте.

После завершения карьеры он хочет проводить больше времени с близкими, продолжать помогать Украине, способствовать развитию спорта в своей стране и создавать возможности для следующего поколения украинских спортсменов. Эта миссия для него так же важна, как и все, чего он достиг на ринге,

– резюмировал Лапин.

Напомним, в последний раз Александр проводил официальный бой в Украине в 2015 году – еще до того, как впервые стал чемпионом.

В 2024 году Усик в интервью Seconds Out говорил о желании провести свой бой на крупнейшем стадионе Украины – НСК "Олимпийский".

39-летний спортсмен выразил уверенность, что устроит поединок на столичной арене, которая вмещает около 70 тысяч зрителей.

Что известно о следующем бою Усика

По данным СМИ, следующим соперником Усика может стать экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер или Рико Верховен, которого украинец недавно победил.

Как рассказал промоутер Эдди Гирн, Усик и Уайлдер якобы заключили соглашение. Функционер предположил, что Александр будет сражаться за пояс новосозданного промоушена Zuffa.

Еще одним соперником украинца может стать бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.