Сергій Лапін, директор команди Усика, висловився щодо мрії свого клієнта боксувати в Україні. Про це повідомляє Sky Sports.

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Лапін прокоментував мрію Усика

"Саудівська Аравія та Сполучені Штати – це обидві чудові країни для проведення великих заходів. Але якщо говорити про мрію, то це, безсумнівно, була б Україна", – сказав Лапін.

Радник боксера додав, що для Олександра сім'я завжди на першому місці.

Після завершення кар'єри він хоче проводити більше часу з близькими, продовжувати допомагати Україні, сприяти розвитку спорту у своїй країні та створювати можливості для наступного покоління українських спортсменів. Ця місія для нього так само важлива, як і все, чого він досяг на рингу,

– резюмував Лапін.

Нагадаємо, востаннє Олександр проводив офіційний бій в Україні у 2015 році – ще до того, як вперше став чемпіоном.

У 2024 році Усик в інтерв'ю Seconds Out говорив про бажання провести свій бій на найбільшому стадіоні України – НСК "Олімпійський".

39-річний спортсмен висловив впевненість, що влаштує поєдинок на столичній арені, яка вміщає близько 70 тисяч глядачів.

Що відомо про наступний бій Усика

За даними ЗМІ, наступним суперником Усика може стати ексчемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер або Ріко Верховен, якого українець нещодавно переміг.

Як розповів промоутер Едді Гірн, Усик і Вайлдер нібито уклали угоду. Функціонер припустив, що Олександр битиметься за пояс новоствореного промоушену Zuffa.

Ще одним суперником українця може бути колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс.