Авторитетный журнал 29 июня обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (p4p). 39-летний Усик остался на второй строчке после того, как в мае уступил лидерство, сообщает 24 Канал.

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Кто лучший боксер мира

Первые восемь строчек остались без изменений. Лидерство сохранил абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ.

Усик сохранил второе место, хотя отказался от чемпионских титулов, а также в конце мая одержал неубедительную победу над Рико Верховеном.

В рейтинг ворвался новоиспеченный чемпион WBO и WBA в первом среднем весе Джарон Эннис, который 28 июня нокаутировал Ксандера Заяса. В то же время из десятки лучших выбыл Эмануэль Наваррете.

Рейтинг P4P от The Ring

Наоя Иноуэ Александр Усик Шакур Стивенсон Джесси Родригес Давид Бенавидес Дмитрий Бивол Дзунто Накатани Девин Хейни Джарон Эннис Оскар Колласо

Какой будет следующий бой Усика

Усик сообщил, что планирует провести еще один бой, который может стать последним в карьере украинца. По данным СМИ, соперником спортсмена может стать экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер или Рико Верховен.

Промоутер Эдди Гирн даже сообщил, что Усик и Уайлдер якобы заключили соглашение. Функционер также предположил, что Александр будет сражаться за пояс новосозданного промоушена Zuffa, который возглавляют Дейна Уайт и Турки. Глава Zuffa не исключает, что бой украинца состоится под эгидой этой организации.

Впрочем, появилась информация, что соперником Усика также может стать бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.