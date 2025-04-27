Усик перетнувся з тимчасовим чемпіоном світу WBO в Італії: відео теплої зустрічі

У суботу, 26 квітня, відбувся престижний турнір Bare Knuckle 2025. Олександр Усик завітав на змагання з кулачних боїв в Італії.

Проте, окрім українського чемпіона, на турнір завітав інший іменитий боксер. Під час змагань Король хевівейту зустрівся з потенційним суперником, повідомляє 24 канал.

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Неочікувана зустріч чемпіонів

Джозеф Паркер та Олександр Усик несподівано зустрілись на турнірі Bare Knuckle 2025 в Італії. Новозеландець опублікував відео, де обіймається з українським чемпіоном.

Ти все ще єдиний,

– написав Паркер.

Усик зустрівся з Паркером: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року на "Вемблі". Переможець поєдинку зустрінеться з Джозефом Паркером, адже він обов'язковий претендент на титул WBO.