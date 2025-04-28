Усик неочікувано зустрівся з легендою футболу в аеропорту в Італії: потужне відео

Олександр Усик перебуває за кордоном, де проведе тренувальний табір. Український чемпіон буде готуватись до пекельної битви проти Даніеля Дюбуа.

Нещодавно Король хевівейту завітав на турнір Bare Knuckle в Італії. Усик, ймовірно вирушив у Лондон, в аеропорту перед вильотом український чемпіон зустрівся з легендарним ексфутболістом, повідомляє 24 канал.

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З ким зустрівся Усик

Олександр Усик на сторінці в інстаграм опублікував відео з аеропорту. Боксер перед посадкою на літак зустрівся з колишнім шведським футболістом Златаном Ібрагімовичем.

Цікаво, що Златан Ібрагімович займався бойовими мистецтвами. Нещодавно ходили чутки, що шведський екснападник може спробувати себе у боксі.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик зустрівся з Джозефом Паркером, який є обов'язковим претендентом на бій з українцем. Боксери тепло поспілкувались на турнірі Bare Knuckle в Італії.