Усик неочікувано зустрівся з легендою футболу в аеропорту в Італії: потужне відео
- Олександр Усик перебуває за кордоном, де готуватиметься до бою проти Даніеля Дюбуа.
- Усик зустрівся з легендарним ексфутболістом в аеропорту перед вильотом до Лондона.
Олександр Усик перебуває за кордоном, де проведе тренувальний табір. Український чемпіон буде готуватись до пекельної битви проти Даніеля Дюбуа.
Нещодавно Король хевівейту завітав на турнір Bare Knuckle в Італії. Усик, ймовірно вирушив у Лондон, в аеропорту перед вильотом український чемпіон зустрівся з легендарним ексфутболістом, повідомляє 24 канал.
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З ким зустрівся Усик
Олександр Усик на сторінці в інстаграм опублікував відео з аеропорту. Боксер перед посадкою на літак зустрівся з колишнім шведським футболістом Златаном Ібрагімовичем.
Цікаво, що Златан Ібрагімович займався бойовими мистецтвами. Нещодавно ходили чутки, що шведський екснападник може спробувати себе у боксі.
Нагадаємо, що раніше Олександр Усик зустрівся з Джозефом Паркером, який є обов'язковим претендентом на бій з українцем. Боксери тепло поспілкувались на турнірі Bare Knuckle в Італії.