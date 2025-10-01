Олександр Усик отримав виклик від непереможеного британського боксера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Хто викликав Усика на бій?

Фабіо Вордлі кинув виклик Олександру Усику. Британський боксер заявив, що хоче битися з українським чемпіоном, але зараз його увага прикута до поєдинку проти Джозефа Паркера.

Вордлі заявив, що бій з Усиком – це чудова мотивація. Оскільки, британець мріє про те, щоб стати чемпіоном світу.

Спочатку нам потрібно провести бій 25 жовтня і втілити це в життя. Але потім серйозно переходимо у вищу лігу. Це найбільше випробування зараз, Джозеф Паркер – чудовий суперник. Правильний зараз час чи ні – це питання не має значення. Переді мною є можливість,

– сказав Вордлі.

Відзначимо, що раніше Леннокс Льюїс в інтерв'ю BoxNation назвав боксера, який стане чемпіоном світу після Усика. Легенда боксу вважає, що це буде Даніель Дюбуа, а не Паркер та Вордлі.

Що відомо про Вордлі?