Мозес Ітаума повинен був погодитися на бій з Френком Санчесом. 20-річний боксер ухвалив рішення стосовно протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чи битиметься Ітаума з Санчесом?

Мозесу Ітаумі запропонували провести елімінатор з Френком Санчесом. Переможець поєдинку стане обов'язковим претендентом на чемпіонський титул IBF у надважкій вазі.

"Новий Майк Тайсон" відмовився від бою з Санчесом. Раніше Ефе Аджагба не захотів битися з Френком. Тепер шанс вийти на Олександра Усика отримає американський боксер Річард Торрес.

До слова. Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Українець переміг британського боксера та заволодів чемпіонським поясом IBF у надважкій вазі.

Раніше Тедді Атлас в інтерв'ю Seconds Out заявив, що Мозес Ітаума повинен побитися з Філіпом Хрговичем. Американський тренер вважає, що молодому британцю потрібен бій з хорватом, щоб підготуватися до Усика.

Яка є інформація про Ітауму?