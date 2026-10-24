Усик досі чекає на Бентлі: як відомий промоутер опинився в боргу перед боксером

Історія про Усика та Бентлі / Фото Getty Images
Олександр Усик із гумором нагадав британському промоутеру Френку Воррену про обіцянку подарувати йому розкішний автомобіль Бентлі. Український боксер виконав свою частину домовленості, двічі перемігши Даніеля Дюбуа, однак на обіцяний подарунок досі чекає.
Історія розпочалася навесні 2025 року, напередодні реваншу Усика з Дюбуа. Про це детальніше розповість 24 Канал.
Історія про те, як Усику пообіцяли Бентлі
Тоді Воррен, який представляє інтереси британського боксера, заявив, що придбає українцю новенький Бентлі, якщо той знову переможе його підопічного.
Усик сприйняв обіцянку з гумором і навіть пожартував, що праве розташування керма в британському автомобілі його не зупинить, він швидко пристосується.
Однак після перемоги обіцяний автомобіль Усик так і не отримав.
У жовтні боксер вирішив публічно нагадати Воррену про їхню домовленість. Під час візиту до Лондона Усик разом із дружиною Катериною опинився біля офіційного автосалону Бентлі та записав іронічне відеозвернення для інстаграм.
Френку, ми ж домовлялися. Де мій Бентлі? Френку, ти ж чоловік
За інформацією видання The Ring, Усик навіть обрав конкретну модель – кросовер Bentley Bentayga, вартість якого оцінюють приблизно у 250 тисяч фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся в серпні 2023 року у Вроцлаві й завершився перемогою Усика нокаутом. Реванш пройшов 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". Українець знову виявився сильнішим за Дюбуа, нокаутувавши його в п'ятому раунді.
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