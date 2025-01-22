Я застарий для цього, – Усик пригадав, як його забракували на секції боксу

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик пригадав, як вперше прийшов на секцію боксу. Українець розповів історію, як міг взагалі не стати боксером.

Виявилось, що одразу у декількох залах Олександру Усику, який на той час займався футболом, просто відмовили через його вік. Адже у бокс Олександр прийшов у віці 15 років, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усик міг не стати боксером

Однак його спортивне життя змінив один крок, коли в інший зал Усика покликав потренуватись його друг. Український чемпіон світу пригадав свій перший спаринг та перше розбите обличчя.

Я колись займався футболом, але батько переконав мене спробувати себе у боксі. Я пішов в один зал, але мені сказали, що я застарий для цього, що вони у 15 років не беруть. Пішов в інший зал – історія повторилася. Але одного разу мене мій друг взяв на тренування, пам'ятаю свій перший спаринг, мені розбили обличчя, з носа лилася кров. Тоді моїм першим тренером був Сергій Лапін, я дуже дякую йому за все,

– сказав Усик.

До слова. Даніель Дюбуа – номер один у списку потенційних суперників Усика. Однак для можливого двобою британцю слів захистити пояс IBF 22 лютого проти Джозефа Паркера.

Цікаво, що після закінчення кар'єри боксера Олександр хоче повернутись до того виду спорту, з якого розпочинав свій спортивний шлях – футболу. В Усика є чинний контракт із житомирським Поліссям, де він зареєстрований на позиції форварда із 17-м номером на спині.

Титулований боксер вже має за своєю спиною один матч за Полісся у товариському поєдинку проти Вереса (лютий 2022-го). Однак тепер Усик мріє дебютувати за зграю "вовків" на офіційному рівні. Олександр вже навіть звернувся до київського Динамо, якому він хоче забити гол.