Зіркова українська бійчиня ММА показала ідеальну фігуру у яскравому бікіні
- Олена Овчиннікова, українська бійчиня ММА, активно займається спортом і ділиться фото з тренувань та особистого життя в соцмережах.
- Овчиннікова є титулованою спортсменкою, яка неодноразово вигравала чемпіонат світу та європейську першість.
Олена Овчиннікова активно веде соціальні мережі. В основному українська бійчиня ММА ділиться з фанатами частинкою з особистого життя та показує тренування.
Цього разу розкішна Олена Овчиннікова у своєму інстаграмі опублікувала доволі гарячий контент. Спекотне фото 38-річної української бійчині може "зірвати дах", повідомляє 24 канал.
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Неймовірна Олена Овчиннікова
Олена Овчиннікова активно займається спортом. Завдяки постійним тренуванням українська бійчиня тримає себе у формі, чим поділилась з шанувальниками у соціальних мережах.
Спортсменка поділилась ефектною світлиною з відпочинку на пляжі. Олена постала перед камерою у яскравому жовтому купальнику, продемонструвавши ідеальну фігуру.
Олена Овчиннікова є однією з найтитулованіших українських спортсменок. Бійчиня ММА неодноразово вигравала чемпіонат світу, європейську першість. Вона також виступала у Bellator.
Раніше повідомляли, що Катерина Усик взяла участь у гарячій фотосесії, чим поділилась з шанувальниками. Дружина Олександра Усика підкорила серця фанатів, які називають її "богинею стилю".