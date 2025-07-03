Зіркова українська бійчиня ММА показала ідеальну фігуру у яскравому бікіні

Олена Овчиннікова активно веде соціальні мережі. В основному українська бійчиня ММА ділиться з фанатами частинкою з особистого життя та показує тренування.

Цього разу розкішна Олена Овчиннікова у своєму інстаграмі опублікувала доволі гарячий контент. Спекотне фото 38-річної української бійчині може "зірвати дах", повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Олена Овчиннікова

Олена Овчиннікова активно займається спортом. Завдяки постійним тренуванням українська бійчиня тримає себе у формі, чим поділилась з шанувальниками у соціальних мережах.

Спортсменка поділилась ефектною світлиною з відпочинку на пляжі. Олена постала перед камерою у яскравому жовтому купальнику, продемонструвавши ідеальну фігуру.

Овчиннікова поділилась фото з пляжу / Фото з інстаграму бійчині

Олена Овчиннікова є однією з найтитулованіших українських спортсменок. Бійчиня ММА неодноразово вигравала чемпіонат світу, європейську першість. Вона також виступала у Bellator.

Раніше повідомляли, що Катерина Усик взяла участь у гарячій фотосесії, чим поділилась з шанувальниками. Дружина Олександра Усика підкорила серця фанатів, які називають її "богинею стилю".