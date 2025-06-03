"Це гонитва за грошима": американський тренер спрогнозував переможця бою легендарного Пак'яо

Вже 19 липня 2025 року в американському Лас-Вегасі поціновувачі боксу побачать повернення легендарного "Пак Мена". Менні Пак'яо проведе титульний бій проти значно молодшого від себе Маріо Барріоса.

Філіппінець проведе свій перший бій із серпня 2021 року. Американський тренер Джефф Мейвезер поділився думками щодо майбутнього поєдинку Менні Пак'яо проти Маріо Барріоса, пише 24 Канал із посиланням на FightHype.com.

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Прогноз Джеффа Мейвезера

Відомий наставник спрогнозував переможця титульного двобою. Мейвезер вірить у 46-річну легенду боксу, який старший за свого суперника аж на 16 років.

Це шокує і, чесно кажучи, несправедливо стосовно хлопців, які боролися, щоб піднятися в рейтингу. Це не круто. Я не думаю, що це круто, але це так, як є. Це гонитва за грошима. Я не знаю, чи потрібні Менні гроші. Я думаю, що незалежно від того, потрібні йому гроші чи ні, він просто хоче продовжувати збільшувати свою спадщину. Я думаю, що Менні переможе, так,

– сказав Мейвезер.

Узагалі прогнози на цей двобій дуже різняться. Прихильники та представники боксу розділились у своїх думках.

Відзначимо, що Пак'яо та Барріос вже провели дебютну дуель поглядів, яка минула без жодних скандалів. Обидва бійці були дуже люб'язні та тепло привітались одне із одним.

Нагадаємо, що суперник філіппінця володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. Маріо Барріос має за своєю спиною 32 поєдинки, у яких здобув 29 перемог (18 – нокаутом) при 2-х поразках та одній нічиї. Востаннє Барріос виходив у ринг у листопаді 2024-го, коли якраз розписав мирову із Абелем Рамосом.

Для Менні Пак'яо найближчий бій стане 73-м у професійній кар'єрі та першим із серпня 2021-го року, коли поступився представнику Куби Йорденісу Угасу за одноголосним рішенням суддів. У попередніх боях "Пак Мен" оформив 62 звитяги (39 – нокаутом) при 8 поразках та 2 мирових.