Легендарний Пак'яо із нічиєї повернувся у ринг після 4-річної перерви: відеоогляд бою

Також у ніч проти 20 липня прихильники боксу побачили не лиши реванш Усик – Дюбуа. У цю ніч у професійний ринг повернувся легендарний Менні Пак'яо.

Суперником 46-річчя філіппінця став Маріо Барріос із США, який був на 16 років молодшим за Менні Пак'яо, повідомляє 24 Канал.

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Як закінчився бій Пак'яо – Барріос?

На кону їх двобою стояв титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі.

Глядачі, які зібрали на культовій арені "MGM Grand" в американському Лас-Вегасі, побачили захопливий бій та сенсаційніший результат. Судді не змогли визначити переможця, нарахувавши нічию: 115-113 (Барріос) та двічі нічия 114-114.

Маріо Барріос хоч і не переміг, але зберіг свій чемпіонський титул. Для 30-річного американського боксера ця нічия стала вже другою у кар'єрі: 33 поєдинки, 29 звитяг (18 – нокаутом) і 2 поразки.

Для Пак'яо цей двобій став першим професійним поєдинком із серпня 2021-го, коли Менні програв кубинцю Йорденісу Угасу. Після чого хіба брав участь у виставкових шоу. За його спиною 73 проведені бої, у яких "Пак Мен" оформив 62 перемоги (39 – нокаутом) за 8 поразках та тепер 3-х нічиїх.

Відеоогляд бою Пак'яо – Барріос

Після поєдинку Пак'яо запевнив, що вірить у те, що може знову колись стати чемпіоном світу з боксу.