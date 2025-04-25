Повернення легендарного боксера скасовується: робота над наступним боєм призупинена

У боксерському світі працювали над організацією бою чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса проти легендарного Менні Пак'яо. Стало відомо, чому призупинили роботу над цим поєдинком.

Радник колишнього чемпіона світу Менні Пак'яо назвав причину такого рішення. За словами Шона Гіббонса, наразі легендарний боксер із Філіппін сконцентрований не на поверненні у профі-ринг, а на політичній кар'єрі, пише 24 Канал із посиланням на WBN.

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Чому бій може не відбутись

Все через те, що Пак'яо бере участь у передвиборчій компанії. Вже 12 травня відбудуться вибори у сенат Філіппін.

Це ті самі розмови, які ми ведемо протягом року. Зараз Менні перебуває в дуже гарячій боротьбі за посаду в сенат Філіппін. Це все, на чому він зосереджений, заради гордості та країни,

– сказав Гіббонс.

Раніше стало відомо, що Пак'яо не відмовляється від титульного бою, який міг відбутись у липні поточного року. Але повернення чемпіона світу у восьми вагових категоріях відтерміновується, а може й взагалі не відбудеться.

Довідка. Менні Пак'яо провів на профі-рингу 72 боїв, у яких здобув 62 перемоги (39 – нокаутом) при 8 поразках. Ще у двох поєдинках була зафіксована нічия. Востаннє виходив у ринг у 2021-му, коли влітку програв Йорденісу Угасу із Куби. Щодо Барріоса, то у 29-річного Маріо 32 зустрічі у професіоналах – 29 звитяг (18 – нокаутом), 2 поразки та одна мирова.

Нагадаємо, що у 2020-му році була інформація, що Пак'яо, який прийшов у політику ще у 2010-му, мав намір стати президентом Філіппін. Голова Top Rank Боб Арум повідомляв, що Менні прагнув стати першим президентом-боксером історії у 2022-му році. Але програв у голосуванні Бонгбонгу Маркосу.