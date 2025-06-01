Легенда боксу провів дебютну дуель поглядів перед історичним поверненням у ринг

Легендарний філіппінець Менні Пак'яо та чемпіон світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос зійшлись у першій дуелі поглядів. Лобова зустріч минула на гарній ноті.

Менні Пак'яо прийшов на офіційний захід у класичному костюмі. Натомість його найближчий суперник обійшовся без піджака, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Перша очна зустріч боксерів

Лобова зустріч боксерів минула без жодних скандалів чи надмірних емоцій. Водночас обидва боксери були у гарному настрої. З обличчя легендарного боксера із Філіппін не сходила посмішка з обличчя. Очна зустріч закінчилась рукостисканнями та спільним фото.

Відео першої дуелі поглядів Пак'яо – Барріос

Нагадаємо, що Пак'яо офіційно повернеться у ринг 19 липня 2025 року. Поєдинок проти Барріоса буде мати титульний характер та відбудеться на арені "MGM Grand" в американському Лас-Вегасі. На цей день також запланований реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Це буде перший бій для Менні із серпня 2021 року, коли філіппінець поступився кубинцю Йорденісу Угасу за одноголосним рішенням суддів. Сумарно у професіоналах Менні Пак'яо вже провів 72 поєдинки – 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок і 2 нічиї.

Натомість Маріо Барріос востаннє бився у середині листопада минулого року, коли не визначив переможця у бою проти Абеля Рамоса. За спиною Барріоса 32 зустрічі, у яких він здобув 29 звитяг (18 – нокаутом) за 2 поразок і одній мировій.