"Ніби він якийсь монстр": відомий промоутер прокоментував бій Паркер – Баколе

В ніч з 22 на 23 лютого у Ер-Ріяді, столиця Саудівської Аравії, відбувся фантастичний вечір боксу. У головному бою спортивного шоу Джозеф Паркер протистояв Мартіну Баколе.

Новозеландський боксер достроково переміг африканця. Паркер нокаутував суперника у другому раунді поєдинку. Промоутер Френк Воррен прокоментував звитягу Джозефа, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Що сказав Воррен

Френк Воррен висловився стосовно бою Паркер – Баколе. Промоутер сказав, що новозеландець зробив свою роботу, здолавши конголезця у фантастичному стилі.

Спортивний функціонер зізнався, що він вірив у перемогу Джозефа Паркера. Проте не очікував, що він зупинить Мартіна Баколе вже в другому раунді поєдинку.

Усі так кричали про Баколе, ніби він якийсь монстр. Я сказав перед боєм, що він програє. Мартін – величезний і небезпечний боєць, з дуже сильним ударом, але Джозеф зберіг своє самовладання і пішов правильним шляхом,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер мав битись проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Однак британець захворів та не зміг взяти участь у поєдинку.

Тому його терміново замінив Мартін Баколе. Паркер після перемоги над африканцем став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком за титул WBO.