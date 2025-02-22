Битиметься без підготовки: Баколе пообіцяв шокувати боксерський світ у бою з Паркером

Даніель Дюбуа не зможе битись з Джозефом Паркером через хворобу. Тому на заміну британському боксеру обрали відомого конголезького надважковаговика, який нокаутує своїх суперників.

В ніч з 22 на 23 січня відбудеться вечір боксу в Ер-Ріяді. У головному поєдинку спортивного шоу Джозеф Паркер битиметься з Мартіном Баколе, який замінив Даніеля Дюбуа.

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Баколе про бій з Паркером

Мартін Баколе розповів, що він проведе бій з Джозефом Паркером взагалі без підготовки. Адже конголезець отримав пропозицію змінити у рингу Даніеля Дюбуа лише у четвер 20 лютого, повідомляє 24 канал.

Баколе підкреслив, що йому приємно, що саме його запросили замінити Даніеля Дюбуа. Мартін зазначив, що хоча він і без підготовки, але зможе показати хороший рівень.

Це велике шоу, і я не можу дочекатися виходу у ринг. Думаю, я шокую боксерський світ. У мене немає тренувального табору, але я готовий,

– цитує Баколе Boxing Scene.

Зазначимо, що на кону бою Паркер – Баколе тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі. А також право на обов'язковий бій з Олександром Усиком, щоб стати повноцінним володарем поясу.

Нагадаємо, що Мартін Баколе бився востаннє проти Джареда Андерсона у серпні 2024 року. Конголезець достроково переміг американського боксера у п'ятому раунді.