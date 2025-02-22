В ночь с 22 на 23 января состоится вечер бокса в Эр-Рияде. В главном поединке спортивного шоу Джозеф Паркер сразится с Мартином Баколе, который заменил Даниэля Дюбуа.

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Баколе о бое с Паркером

Мартин Баколе рассказал, что он проведет бой с Джозефом Паркером вообще без подготовки. Ведь конголезец получил предложение сменить в ринге Даниэля Дюбуа только в четверг 20 февраля, сообщает 24 канал.

Баколе подчеркнул, что ему приятно, что именно его пригласили заменить Даниэля Дюбуа. Мартин отметил, что хотя он и без подготовки, но сможет показать хороший уровень.

Это большое шоу, и я не могу дождаться выхода в ринг. Думаю, я шокирую боксерский мир. У меня нет тренировочного лагеря, но я готов,

– цитирует Баколе Boxing Scene.

Отметим, что на кону боя Паркер – Баколе временный титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. А также право на обязательный бой с Александром Усиком, чтобы стать полноценным обладателем пояса.

Напомним, что Мартин Баколе дрался в последний раз против Джареда Андерсона в августе 2024 года. Конголезец досрочно победил американского боксера в пятом раунде.