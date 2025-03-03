Скільки Паркер та Баколе заробили за бій: гонорари шокують уболівальників

Нещодавно 22 лютого в Ер-Ріяді відбувся великий вечір боксу. Андеркард очолив двобій Джозефа Паркера проти Мартіна Баколе.

Хоча першочергово суперника Джозефа Паркера повинен був стати Даніель Дюбуа. Однак за два дні до вечора боксу знявся із протистояння через погіршення здоров'я.

Цікаво Відомо наступного суперника Усика у випадку зриву реваншу з Дюбуа

Смішні гонорари, як для Саудівської Аравії

Його у терміновому порядку замінив Мартін Баколе, який прилетів із ДР Конго взагалі не підготовленим та із зайвою вагою. Баколе не протримався і двох повних раундів, як опинився у нокауті. Паркер легко захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO та став претендентом для Усика.

Стало відомо, скільки боксери заробили за очний двобій. Джозеф збагатив свою кишеню на 2,6 мільйона доларів. Натомість Баколе заробив лише 600 тисяч доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT. Дуже малі гонорари, як для хевівейту та бою у Саудівській Аравії, де заробляться найбільші гроші за поєдинки.

До прикладу, у першому поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі загальний гонорар склав 150 мільйонів доларів, а за реванш – божевільні 190 мільйонів. Напроти цих цифр гонорар Паркер – Баколе виглядає жалюгідно.

Відзначимо, що той вечір боксу в Ер-Ріяді, який відбувся 22 лютого, переносили на іншу арену. Адже Туркі Аль аш-Шейх боявся відсутності аншлагу, яка б негативно вплинула на імідж організаторів боїв у Саудівській Аравії.