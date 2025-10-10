Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер проводить останні приготування до бою проти Фабіо Вордлі. Попри це новозеландський боксер задумується над поєдинком проти Мозеса Ітауми.

Джозеф Паркер готовий провести ще один бій до кінця поточного 2025 року. Новозеландський боксер не проти відбоксувати із 20-річним Мозесом Ітаумом, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Чи готовий Паркер до бою проти Ітауми?

Тимчасовий чемпіон світу не приховує, що залюбки б прийняв поєдинок із "Новим Майком Тайсоном". Також Паркер зізнався, для чого він продовжує боксувати на профі-рингу.

Битися раз на рік – це просто недостатньо. Я хочу битися якомога частіше, і якщо все піде добре з Вордлі 25 жовтня, виведіть мене на ринг знову в кінці року. Ітаума – це ще один бій, який я б із задоволенням прийняв. Я прийму будь-який бій. Я в боксі не для того, щоб витрачати час і вибирати бої, в яких брати участь. Я прийму будь-який бій, який буде,

– заявив Паркер.

Нагадаємо, що 25 жовтня 2025 року у Лондоні Паркер проведе бій проти Вордлі. На кону протистояння стоятиме право побитись із Олександром Усиком. Джозеф ще раніше міг домовитись із Олександром про бій, якби не прохання українця відтермінувати перемовини через давню травму спини.

Цікаво, що британський журналіст Адам Сміт мав особисту розмову із Ітаумою. Представник ЗМІ розповів у коментарі ютуб-канал talkSPORT Boxing, що Мозес дуже хотів би побувати у тренувальному таборі Усика. Його слова

"Він хоче провести час у тренувальному таборі Олександра, бо це щось неймовірне, я такого не бачив за весь свій час у боксі. Методика тренувань Олександра – унікальна, і я думаю, що Мозес, як шульга та молодий боксер надважкої ваги, який тільки набирає обертів, дуже багато чого навчиться поруч із ним. Тож, як на мене – йди поруч із ним, набирайся досвіду, але поки не варто битися з ним", – заявляв Сміт.

Що відомо про статистику Ітауми і Паркера?