Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер проводит последние приготовления к бою против Фабио Уордли. Несмотря на это новозеландский боксер задумывается над поединком против Мозеса Итаумы.

Джозеф Паркер готов провести еще один бой до конца текущего 2025 года. Новозеландский боксер не против отбоксировать с 20-летним Мозесом Итаумом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Готов ли Паркер к бою против Итаумы?

Временный чемпион мира не скрывает, что охотно бы принял поединок с "Новым Майком Тайсоном". Также Паркер признался, для чего он продолжает боксировать на профи-ринге.

Драться раз в год – это просто недостаточно. Я хочу драться как можно чаще, и если все пойдет хорошо с Уордли 25 октября, выведите меня на ринг снова в конце года. Итаума – это еще один бой, который я бы с удовольствием принял. Я приму любой бой. Я в боксе не для того, чтобы тратить время и выбирать бои, в которых участвовать. Я приму любой бой, который будет,

– заявил Паркер.

Напомним, что 25 октября 2025 года в Лондоне Паркер проведет бой против Уордли. На кону противостояния будет стоять право подраться с Александром Усиком. Джозеф еще раньше мог договориться с Александром о бое, если бы не просьба украинца отсрочить переговоры из-за давней травмы спины.

Интересно, что британский журналист Адам Смит имел личный разговор с Итаумой. Представитель СМИ рассказал в комментарии ютуб-канал talkSPORT Boxing, что Мозес очень хотел бы побывать в тренировочном лагере Усика. Его слова

"Он хочет провести время в тренировочном лагере Александра, потому что это что-то невероятное, я такого не видел за все свое время в боксе. Методика тренировок Александра – уникальная, и я думаю, что Мозес, как левша и молодой боксер супертяжелого веса, который только набирает обороты, очень многому научится рядом с ним. Поэтому, как по мне – иди рядом с ним, набирайся опыта, но пока не стоит драться с ним", – заявлял Смит.

Что известно о статистике Итаумы и Паркера?