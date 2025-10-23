Вордлі дав гучну обіцянку перед поєдинком за Усика: що сказав боксер

Вже зовсім скоро відбудеться великий вечір боксу у Лондоні. Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі.

Британський боксер виступив з гучною заявою напередодні поєдинку з бійцем з Нової Зеландії. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Що сказав Вордлі перед боєм з Паркером?

Фабіо Вордлі заявив, що арена, де відбудеться його бій проти Джозефа Паркера, має особливу атмосферу. Британський боксер зазначив, що усе довкола палає шаленою енергією від фанатів.

Вордлі зробив гучну заяву щодо бою з Пакером. Британець заявив, що поєдинок завершиться достроково.

Двоє яскравих бійців у рингу, але переможець буде лише один – Фабіо Вордлі переможе. Буде нокаут від Фабіо Вордлі,

– сказав Вордлі.

Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю SkySports висловився про бій з Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер теж не проявив скромність та наголосив, що він сильніший за британця.

