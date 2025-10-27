"Багато років псує бої": у США знайшли винного у поразці Паркера від Вордлі
- Джозеф Паркер програв Фабіо Вордлі в 11-му раунді, коли суддя зупинив бій, вважаючи, що Паркер був у небезпеці.
- Відомі інсайдери, зокрема Ден Рафаель та Майк Коппінджер, критикують рішення судді, стверджуючи, що Паркер лідирував за суддівськими записками на момент зупинки бою.
Джозеф Паркер 25 жовтня провів бій проти Фабіо Вордлі, на кону якого стояло право побитись із Олександром Усиком. Головний двобій вечора боксу у Лондоні закінчився достроковою звитягою Вордлі.
Поєдинок було достроково зупинено в 11-му раунді, коли Фабіо Вордлі затиснув Джозефа Паркера біля канатів та накинувся лупцювати без перестанку новозеландського суперника. Суддя у рингу вирішив зупинити побиття Паркера, сигналізувавши про дострокову звитягу Вордлі, пише 24 Канал.
Хто винен у поразці Паркера у бою проти Вордлі?
Фабіо Вордлі не лише здобув свою ювілейну 20-ту перемогу на профі-рингу, а й став суперником Олександра Усика. Відомі інсайдери із США почали активно ділитись своїми думками щодо бою Паркер – Вордлі та знайшли винного у поразці Джозефа.
Ден Рафаель та Майк Коппінджер впевнені, що головним винуватцем поразки Джозефа став суддя у рингу. Перший інсайдер розповів, що на момент зупинки бою саме новозеландець лідирував за суддівськими підрахунками. За словами Рафаеля, цей рефері вже не вперше так псує бої.
Паркер лідирував за суддівськими записками – 98 – 92, 96 – 94 та 95 – 95 – коли сталося те безглузде припинення бою від, як завжди, жахливого Говарда Фостера, який уже багато років псує поєдинки,
– написав Рафаель у своєму акаунті у соцмережі Х.
Майк Коппінджер додав у своєму профілі у соцмережі Х, що йому теж не сподобалось рішення судді.
"Мені не сподобалося рішення про зупинку бою. У фінальній серії перший удар лише злегка зачепив, а наступні два взагалі не досягли цілі. Суддя обрав украй невдалий момент для втручання", – написав Коппінджер.
Що відомо про бій Паркер – Вордлі?
Вордлі став суперником Усика. Після переможного бою Фабіо прямо із рингу звернувся до Олександра, викликавши його на очну зустріч. Відповідне відео виклало джерело DAZN Boxing.
Також британський боксер прокоментував двобій проти Джозефа Паркера.
За переможний поєдинок Вордлі заробив 500 тисяч доларів, а Паркер – два мільйони. Однак ці суми можуть зрости завдяки проданим трансляціям боксерського шоу.
Фабіо Вордлі здобув свою 20-ту звитягу (19 – нокаутом), а також має одну мирову (дані BoxRec).
Натомість Джозеф Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) та 4 поразки у 40-ка боях.