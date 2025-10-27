"Багато років псує бої": у США знайшли винного у поразці Паркера від Вордлі

Джозеф Паркер 25 жовтня провів бій проти Фабіо Вордлі, на кону якого стояло право побитись із Олександром Усиком. Головний двобій вечора боксу у Лондоні закінчився достроковою звитягою Вордлі.

Поєдинок було достроково зупинено в 11-му раунді, коли Фабіо Вордлі затиснув Джозефа Паркера біля канатів та накинувся лупцювати без перестанку новозеландського суперника. Суддя у рингу вирішив зупинити побиття Паркера, сигналізувавши про дострокову звитягу Вордлі, пише 24 Канал.

Хто винен у поразці Паркера у бою проти Вордлі?

Фабіо Вордлі не лише здобув свою ювілейну 20-ту перемогу на профі-рингу, а й став суперником Олександра Усика. Відомі інсайдери із США почали активно ділитись своїми думками щодо бою Паркер – Вордлі та знайшли винного у поразці Джозефа.

Ден Рафаель та Майк Коппінджер впевнені, що головним винуватцем поразки Джозефа став суддя у рингу. Перший інсайдер розповів, що на момент зупинки бою саме новозеландець лідирував за суддівськими підрахунками. За словами Рафаеля, цей рефері вже не вперше так псує бої.

Паркер лідирував за суддівськими записками – 98 – 92, 96 – 94 та 95 – 95 – коли сталося те безглузде припинення бою від, як завжди, жахливого Говарда Фостера, який уже багато років псує поєдинки,

– написав Рафаель у своєму акаунті у соцмережі Х.

Майк Коппінджер додав у своєму профілі у соцмережі Х, що йому теж не сподобалось рішення судді.

"Мені не сподобалося рішення про зупинку бою. У фінальній серії перший удар лише злегка зачепив, а наступні два взагалі не досягли цілі. Суддя обрав украй невдалий момент для втручання", – написав Коппінджер.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?