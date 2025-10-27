"Много лет портит бои": в США нашли виновного в поражении Паркера от Уордли
- Джозеф Паркер проиграл Фабио Уордли в 11-м раунде, когда судья остановил бой, считая, что Паркер был в опасности.
- Известные инсайдеры, в частности Дэн Рафаэль и Майк Коппинджер, критикуют решение судьи, утверждая, что Паркер лидировал по судейским запискам на момент остановки боя.
Джозеф Паркер 25 октября провел бой против Фабио Уордли, на кону которого стояло право подраться с Александром Усиком. Главный поединок вечера бокса в Лондоне закончился досрочной победой Уордли.
Поединок был досрочно остановлен в 11-м раунде, когда Фабио Уордли зажал Джозефа Паркера у канатов и набросился избивать без остановки новозеландского соперника. Судья в ринге решил остановить избиение Паркера, сигнализировав о досрочной победе Уордли, пишет 24 Канал.
Стоит внимания "Его разобьют вдребезги": ветеран бокса дал эффектный прогноз на бой Усик – Уордли
Кто виноват в поражении Паркера в бою против Уордли?
Фабио Уордли не только одержал свою юбилейную 20-ю победу на профи-ринге, но и стал соперником Александра Усика. Известные инсайдеры из США начали активно делиться своими мыслями относительно боя Паркер – Уордли и нашли виновного в поражении Джозефа.
Дэн Рафаэль и Майк Коппинджер уверены, что главным виновником поражения Джозефа стал судья в ринге. Первый инсайдер рассказал, что на момент остановки боя именно новозеландец лидировал по судейским подсчетам. По словам Рафаэля, этот рефери уже не впервые так портит бои.
Паркер лидировал по судейским запискам – 98 – 92, 96 – 94 и 95 – 95 – когда произошло то бессмысленное прекращение боя от, как всегда, ужасного Говарда Фостера, который уже много лет портит поединки,
– написал Рафаэль в своем аккаунте в соцсети Х.
Майк Коппинджер добавил в своем профиле в соцсети Х, что ему тоже не понравилось решение судьи.
"Мне не понравилось решение об остановке боя. В финальной серии первый удар лишь слегка задел, а следующие два вообще не достигли цели. Судья выбрал крайне неудачный момент для вмешательства", – написал Коппинджер.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
Уордли стал соперником Усика. После победного боя Фабио прямо с ринга обратился к Александру, вызвав его на очную встречу. Соответствующее видео выложил источник DAZN Boxing.
Также британский боксер прокомментировал поединок против Джозефа Паркера.
За победный поединок Уордли заработал 500 тысяч долларов, а Паркер – два миллиона. Однако эти суммы могут вырасти благодаря проданным трансляциям боксерского шоу.
Фабио Уордли одержал свою 20-ю победу (19 – нокаутом), а также имеет одну мировую (данные BoxRec).
Зато Джозеф Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и 4 поражения в 40-ка боях.