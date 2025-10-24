Паркер – Вордлі: який прогноз дають на бій, у якому визначиться суперник Усика

У суботу, 25 жовтня, на арені "О2" у Лондоні зійдуться два тимчасові чемпіони – Джозеф Паркер (WBO) та Фабіо Вордлі (WBA). На кону протистояння стоятиме парво побитись із Олександром Усиком.

Щоправда, Джозеф Паркер міг отримати бій проти Олександра Усика ще раніше. Новозеландець був обов'язковим претендентом по лінії WBO, яким повноцінно володіє непереможний українець, пише 24 Канал.

Що відомо перед боєм Паркер – Вордлі?

Командам Усика та Паркера навіть давали 30 днів, аби домовитись про бій, але український абсолютний чемпіон попросив відтермінувати перемовини через давню травму спини. У WBO пішли на зустріч Усику, тому Джозеф отримав бій проти Фабіо Вордлі.

25 жовтня Паркер може завдати дебютної поразки у кар'єрі Вордлі на профі-рингу. До цього поєдинку Фабіо провів 20 боїв, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом) та розписав одну нічию (дані BoxRec). Натомість за спиною Джозефа вже є гіркий смак поразок. Їх у кар'єрі тимчасового чемпіона за версією WBO аж три. Паркер програвав одразу трьох зіркам британського боксу – Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу Загалом Джозеф провів у професіоналах 36 переможних поєдинків (24 – нокаутом) та тричі програвав суперникам.

Востаннє Паркер виходив у ринг в лютому 2025-го, коли легко нокаутував Мартіна Баколе. Відзначимо, що боксер із ДР Конго в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа. А от Вордлі у своєму крайньому бою, який відбувся на початку червня поточного року, здолав австралійця Джастіса Гуні. Саме завдяки цій перемозі Фабіо завоював вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у важкій вазі.

Прогноз на бій

Фаворитом бою одноголосно вважають Паркера – 1,25. Натомість на перемогу Вордлі дають коефіцієнт 3,60. Нічия малоймовірна – 20.

Усі можливі фінальні результати бою Паркер – Вордлі:

Перемога Паркером нокаутом – 1,83 ;

; Нічия – 26;

Звитяга Вордлі за очками – 13 ;

; Перемога за очками суддів Паркера – 2,66 ;

; Звитяга Вордлі нокаутом – 6,66.

Те, що бій триватиме більше 9,5 раундів оцінюють коефіцієнтом 1,75.

Які шанси на те, що Паркер та Вордлі пройдуть повну дистанцію: так – 2,37; ні – 1,52.

