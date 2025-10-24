Щоправда, Джозеф Паркер міг отримати бій проти Олександра Усика ще раніше. Новозеландець був обов'язковим претендентом по лінії WBO, яким повноцінно володіє непереможний українець, пише 24 Канал.

Що відомо перед боєм Паркер – Вордлі?

Командам Усика та Паркера навіть давали 30 днів, аби домовитись про бій, але український абсолютний чемпіон попросив відтермінувати перемовини через давню травму спини. У WBO пішли на зустріч Усику, тому Джозеф отримав бій проти Фабіо Вордлі.

25 жовтня Паркер може завдати дебютної поразки у кар'єрі Вордлі на профі-рингу. До цього поєдинку Фабіо провів 20 боїв, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом) та розписав одну нічию (дані BoxRec). Натомість за спиною Джозефа вже є гіркий смак поразок. Їх у кар'єрі тимчасового чемпіона за версією WBO аж три. Паркер програвав одразу трьох зіркам британського боксу – Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу Загалом Джозеф провів у професіоналах 36 переможних поєдинків (24 – нокаутом) та тричі програвав суперникам.

Востаннє Паркер виходив у ринг в лютому 2025-го, коли легко нокаутував Мартіна Баколе. Відзначимо, що боксер із ДР Конго в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа. А от Вордлі у своєму крайньому бою, який відбувся на початку червня поточного року, здолав австралійця Джастіса Гуні. Саме завдяки цій перемозі Фабіо завоював вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у важкій вазі.

Прогноз на бій

Фаворитом бою одноголосно вважають Паркера – 1,25. Натомість на перемогу Вордлі дають коефіцієнт 3,60. Нічия малоймовірна – 20.

Усі можливі фінальні результати бою Паркер – Вордлі:

Перемога Паркером нокаутом – 1,83 ;

; Нічия – 26;

Звитяга Вордлі за очками – 13 ;

; Перемога за очками суддів Паркера – 2,66 ;

; Звитяга Вордлі нокаутом – 6,66.

Те, що бій триватиме більше 9,5 раундів оцінюють коефіцієнтом 1,75.

Які шанси на те, що Паркер та Вордлі пройдуть повну дистанцію: так – 2,37; ні – 1,52.

