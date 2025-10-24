Правда, Джозеф Паркер мог получить бой против Александра Усика еще раньше. Новозеландец был обязательным претендентом по линии WBO, которым полноценно владеет непобедимый украинец, пишет 24 Канал.

К теме Анонс боя Паркер – Уордли: на кону право подраться с Усиком

Что известно перед боем Паркер – Уордли?

Командам Усика и Паркера даже давали 30 дней, чтобы договориться о бое, но украинский абсолютный чемпион попросил отсрочить переговоры из-за давней травмы спины. В WBO пошли на встречу Усику, поэтому Джозеф получил бой против Фабио Уордли.

25 октября Паркер может нанести дебютное поражение в карьере Уордли на профи-ринге. До этого поединка Фабио провел 20 боев, в которых одержал 19 побед (18 – нокаутом) и расписал одну ничью (данные BoxRec). Зато за спиной Джозефа уже есть горький вкус поражений. Их в карьере временного чемпиона по версии WBO аж три. Паркер проигрывал сразу трем звездам британского бокса – Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу В общем Джозеф провел в профессионалах 36 победных поединков (24 – нокаутом) и трижды проигрывал соперникам.

Последний раз Паркер выходил в ринг в феврале 2025-го, когда легко нокаутировал Мартина Баколе. Отметим, что боксер из ДР Конго в последний момент заменил больного Даниэля Дюбуа. А вот Уордли в своем крайнем бою, который состоялся в начале июня текущего года, одолел австралийца Джастиса Гуни. Именно благодаря этой победе Фабио завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA в тяжелом весе.

Прогноз на бой

Фаворитом боя единогласно считают Паркера – 1,25. Зато на победу Уордли дают коэффициент 3,60. Ничья маловероятна – 20.

Все возможные финальные результаты боя Паркер – Уордли:

Победа Паркером нокаутом – 1,83 ;

; Ничья – 26;

Победа Уордли по очкам – 13 ;

; Победа по очкам судей Паркера – 2,66 ;

; Победа Уордли нокаутом – 6,66.

То, что бой продлится более 9,5 раундов оценивают коэффициентом 1,75.

Какие шансы на то, что Паркер и Уордли пройдут полную дистанцию: да – 2,37; нет – 1,52.

