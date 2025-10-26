Протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі закінчилось достроковою перемогою нокаутом в 11-му британського боксера. Після бою стало відомо, скільки заробили бійці за цю битву, інформує 24 Канал із посиланням на Sportysalaries.

Скільки заробили Паркер та Вордлі?

За інформацією джерела, заробіток тріумфатора поєдинку Вордлі склав лише 500 тисяч доларів. Однак це не остаточна сума гонорару Фабіо. Ця сума може збільшитись.

Натомість Паркер за цей бій заробив більше – два мільйони доларів. Також цей гонорар Джозефа може зрости до чотирьох мільйонів через продаж платних трансляцій вечора боксу. Нагадаємо, що боксерську подію транслювала стрімінгова платформа DAZN.

До слова, Вордлі після бою із Паркером зберіг статус непереможного боксера. Для британця ця звитяга стала 20-ю на профі-рингу (19 – нокаутом). Фабіо завдав Джозефу четвертої поразки у професіоналах. Цікаво, що усіх фіаско новозеландець зазнавав у битвах проти суперників із Великої Британії (Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта, Джозефа Джойса та Фабіо Вордлі).

Відзначимо, що після бою Вордлі прямо на ринзі звернувся до Олександра Усика. Акаунт Boxing News+ у соцмережі Х процитував слова Фабіо.

"Я можу тільки сказати одне: "Усик! Усик!" Я довів, що на вершині. Я перебуваю на вершині", – сказав британець.

