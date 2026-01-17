Не Кличко: який боксер першим прославив Україну на весь світ

Брати Клички гучно прославили України завдяки перемогам на професійному ринзі. Хоча боксери і володіють більшістю вітчизняних рекордів, все ж деякі досягнення підкорилися іншим спортсменам.

Олександр Гуров у 1995 році став першим українцем, який здобув титул чемпіона Європи з професійного боксу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НЛПБУ.

Хто з українців став першим чемпіоном Європи з боксу?

31 рік тому, 17 січня, українець у Парижі вийшов на ринг проти місцевого лідера першої важкої ваги Норберта Екассі, який ішов без поразок і очолював рейтинг WBC.

Бій відбувся на очах у тодішнього президента Франції Франсуа Міттерана і його наступника на цій посадi Жака Ширака.

Цікаво, що Гуров отримав свій шанс випадково, адже суперник Екассі травмувався. Українець погодився вийти на ринг за 2,5 тисячі доларів, що скромний гонорар за боксерськими мірками.

Як Гуров нокаутував Екассі?

З перших секунд на ринзі розпочався справжній махач, у якому Гуров почувався як риба у воді. Вже за хвилину він відправив суперника у нокдаун, а згодом і в другий.

Рефері вимушений був зупинити бій на 78-й секунді першого раунду, оскільки поєдинок мав односторонній характер.

Гуров – Екассі: дивіться відео бою

Яке значення мала перемога Гурова для України?

Перемога боксера з Маріуполя стала точкою відліку для українського професійного боксу як на європейській мапі, так і світовій.

Після цього брати Клички стали чемпіонами світу у професіоналах: наприкінці 90-х Віталій здобув титул WBO, а також володів поясом WBC. Кличко-молодший після того, як здобув перше для України "золото" Олімпіади з боксу у 1996 році, успішно продовжив кар'єру у професіоналах.

Згодом Україна отримала низку видатних чемпіонів на аматорському та професійному рівні, як-от Олександр Усик, Василь Ломаченко, Володимир Сидоренко, Олександр Хижняк та багато інших.

Як склалася кар'єра Гурова?